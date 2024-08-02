В Севастополе в ночь на 2 августа часть проспекта Генерала Острякова была оцеплена из-за разбросанных на дороге остатков сбитой ракеты ATACMS. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, ракету сбили российские военные в рамках отражения атаки вооруженных сил Украины. В результате инцидента ракетные осколки разлетелись по различным районам города, что вызвало необходимость временного ограничения доступа к определенным участкам для безопасности граждан.

Жителям близлежащих домов рекомендовано оставаться в помещениях, плотно закрыть окна и избегать приближения к окнам до окончания разминирования и полной очистки местности. Службы разминирования находятся на месте происшествия и работают над обеспечением безопасности территории.

Помимо сбитой ракеты ATACMS, российские военные отрапортовали о перехвате ещё нескольких кассетных воздушных целей, начиненных металлическими поражающими элементами.

Официальные лица обещают держать население в курсе развития ситуации и своевременно информировать о всех изменениях. Городские власти призывают граждан к спокойствию и соблюдению всех мер предосторожности.