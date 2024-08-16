Согласно сообщениям телеграм-канала «Военное дело», в Полтавской области Украины мог быть поражен командный пункт, в котором предположительно находился главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский. Эта информация появилась в пятницу, 16 августа, и основывается на данных от нескольких источников.

После ракетного удара в сети были опубликованы кадры мощных взрывов, демонстрирующие значительные разрушения на месте предполагаемого командного пункта. Подтверждений о присутствии Сырского в момент атаки или его состоянии на данный момент не поступало.

Также военные эксперты сообщают о взрывах в Днепропетровской области, где, по неподтвержденным пока данным, были уничтожены иностранное вооружение и пункт дислокации наемников и боевиков ВСУ.