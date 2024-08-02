В недавней публикации журнала “Армейский сборник”, авторы А. Петров и Д. Столяров, обсуждают методы противодействия концепции “Быстрый глобальный удар” НАТО. Особое внимание уделено боевому лазерному комплексу “Пересвет”, предназначенному для защиты стратегически значимых объектов от оптической разведки с помощью спутников.

“Пересвет” функционирует в автоматическом режиме, подавляя спутники мощным лазерным излучением. Это позволяет временно вывести из строя оптические и другие чувствительные компоненты спутников, блокируя возможность врага отслеживать и анализировать перемещения военной техники.

По данным статьи, комплекс способен воздействовать на объекты на высоте от 200 до 1100 километров и обеспечивать защиту территории диаметром до 180 километров. Это значительно усиливает возможности России по контролю и безопасности её военных активов в период повышенной угрозы.

Использование “Пересвета”, как предполагается, будет особенно активно в военное время для защиты мобильных ракетных комплексов, что существенно затруднит для противника задачу точного обнаружения и последующего уничтожения этих целей.