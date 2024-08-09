Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный получил серьезные травмы в результате атаки украинского дрона в Курской области. Он был доставлен в больницу добровольцем Андреем Евтеевым, который сообщил, что журналист оставался в сознании в течение всего пути. По словам Евтеева, переданных через Telegram-канал «ВЕСТИ», Поддубный проявил стойкость, не выказывая боли и лишь попросил связаться с его женой, чтобы уведомить её, что с ним все в порядке.

Поддубный был госпитализирован с тяжелыми травмами после того, как в автомобиль, в котором он находился с съемочной группой, попал беспилотник ВСУ. В настоящее время военный корреспондент находится в НИИ имени Склифосовского, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Подробности о состоянии здоровья Поддубного и о том, какие меры принимаются для его восстановления, пока остаются не полностью ясны. Ранее невролог Александр Комаров обсудил возможные сроки и сложности восстановления после подобного рода травм, подчеркнув, что каждый случай индивидуален и требует комплексного подхода к лечению.