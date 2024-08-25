Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) продолжают играть ключевую роль в современных конфликтах, и их технологии постоянно совершенствуются. В ходе специальной военной операции активно тестируются новейшие разработки в области беспилотников. Эксперт Дмитрий Корнев рассматривает, насколько эффективны эти новые технологии и как они могут повлиять на использование дронов в боевых условиях, передает издание “Известия”.

Одной из последних инноваций стали FPV-дроны, которые теперь оснащаются оптоволоконными линиями связи. В отличие от традиционных дронов, которые управляются по радиосвязи и подвержены помехам, такие беспилотники работают через оптоволоконный канал, что делает их невосприимчивыми к радиоэлектронным помехам. Это новшество позволяет поддерживать стабильную связь с дроном, исключая вероятность помех со стороны противника. Однако стоит отметить, что использование оптоволокна несколько снижает маневренность и ограничивает дальность действия дрона, но это компенсируется высокой точностью и надежностью.

Кроме того, на полигонах уже проходят испытания самонаводящиеся FPV-дроны. Эти устройства могут самостоятельно наводиться на цель после того, как оператор ее обозначит. Такая автономия возможна благодаря встроенным мини-компьютерам, которые управляют дроном и отслеживают положение цели. Хотя данная технология еще находится на стадии адаптации, ее перспективы очевидны — она может существенно повысить точность ударов и уменьшить зависимость от операторов.

Другим направлением развития стали дроны-истребители, предназначенные для борьбы с вражескими беспилотниками. Эти устройства способны обнаруживать и уничтожать дроны противника, используя различные методы, включая выстреливание сеток и другие механические способы нейтрализации. Одним из таких дронов является «Джокер-10», разработанный Центром комплексных беспилотных решений (ЦКБР). Он уничтожает вражеские БПЛА либо тараном, либо с помощью осколочного боеприпаса.

Еще одной важной разработкой являются дроны-ракеты, представленные компанией «Сухой». Эти аппараты могут запускаться с самолетов и совмещают в себе функции разведчика и ударного дрона. Дроны типа С-71К «Ковер» и С-71М «Монохром» предназначены для установки на истребителях пятого поколения, таких как Су-57. Первый вариант оснащается кассетной боевой частью, а второй — осколочно-фугасным зарядом. Эти дроны способны самостоятельно находить и уничтожать цели, что делает их незаменимыми в современных боевых условиях.

Технологии, стоящие за этими беспилотниками, обещают значительно усилить боевые возможности вооруженных сил. В ближайшем будущем такие дроны могут стать основой для ведения боевых действий, обеспечивая большую точность и эффективность операций.