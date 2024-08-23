Министерство обороны России распространило видеоматериалы, демонстрирующие неудачный штурм украинской диверсионной группы на реке Днепр.

На кадрах видно, как разведывательные подразделения российских десантников заметили моторную лодку ВСУ, направляющуюся к одному из островов.

«Лодка с шестью военнослужащими была замечена во время воздушной разведки. Наши операторы БПЛА отслеживали перемещение группы и, дойдя до берега, передали точные координаты для артиллерийской атаки», – сообщает военное ведомство РФ.

После получения координат артиллеристы на 122-мм гаубицах Д-30 с закрытой позиции быстро открыли огонь по пехоте, пытающейся высадиться с лодки на берег. Видео показывает, как точные выстрелы прерывают попытку высадки и приводят к большим потерям среди украинских диверсантов.

«От момента получения координат до выполнения выстрелов понадобилось минимальное время. После чего разведывательная группа десантников корректировала огонь, усиливая поражение врага», – добавляют в Минобороны.

Этот инцидент подчеркивает, как неэффективные штурмы украинских сил продолжают вести к значительным потерям, в то время как киевский режим использует свои оставшиеся ресурсы для проведения таких операций.