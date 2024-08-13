В Харьковской области успешно ликвидирована замаскированная база операторов беспилотников Вооруженных сил Украины. По сообщению издания “Известия”, экипаж российской артиллерии “Гиацинт” из военной группы “Запад” открыл огонь по украинскому объекту, что привело к его разгрому.

Интересный факт о данной артиллерийской группе в том, что в её состав входит пять братьев, каждый из которых последовательно присоединился к службе, чтобы быть рядом с родственниками.

“Когда мобилизовали нашего брата, мы решили к нему попасть. Всё легче идет, когда мы вместе”, — делится наводчик с позывным Кит.

Среди этих братьев есть и Малой, который присоединился к военным прямо со студенческой скамьи. Он поделился, что такая поддержка на фронте упрощает службу, так как братья всегда помогут в случае возникновения проблем, да и конфликтов гораздо меньше.

В ежедневной работе экипажа встречаются и шутки, и взаимоподдержка, и это не мешает им оставаться эффективными на поле боя. В их задачи входит поддержка пехоты, обеспечивая ей продвижение благодаря непрерывному огню.

Артиллерия продолжает играть ключевую роль на различных участках фронта в Харьковской области, где, по словам корреспондента Александра Федорчака, задача армии сейчас — захват важных логистических центров противника.