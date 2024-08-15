На купянском участке фронта расчет из группы “Контора” 1-й гвардейской танковой армии ВС РФ достиг значительных успехов в недавней операции. По сообщению командира группы, известного под позывным “Контора”, за короткий период времени были уничтожены украинский боевой бронированный транспортер и беспилотник “Баба-Яга”. Это действие помогло обеспечить успешное продвижение российских пехотинцев.

Командир расчета поделился подробностями с корреспондентом РИА Новости, который наблюдал за операцией. “Контора” отметил, что их группа сосредоточивает усилия на точечных ударах по выявленным целям ночью, включая уничтожение бронетехники и беспилотников противника.

В ходе одного из недавних дежурств группа совершила около 80 вылетов, демонстрируя высокую активность.

“Последний раз мы столкнулись с активным сопротивлением, включая применение противником радиоэлектронной борьбы, что немного осложнило задачу, но всё равно мы смогли уничтожить боевую машину пехоты противника”, – рассказал командир.

Кульминационным моментом стал следующий вылет, во время которого расчет с помощью дрона FPV успешно атаковал и сбил украинский дрон “Баба-Яга”, мешавший продвижению российской пехоты на одном из ключевых участков фронта.

Эти операции подчеркивают стратегическую важность и эффективность работы расчета “Контора” в условиях постоянной угрозы и сопротивления, демонстрируя их решающую роль в продвижении российских войск в зоне конфликта.