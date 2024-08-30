Российские Вооруженные силы провели серию мощных ударов, взорвав в Одессе базу “Иностранного легиона” ВСУ и уничтожив крупный склад с боеприпасами в Сумах.

Под Одессой, на территории Ильичевского порта, прозвучали мощные взрывы, взвились языки пламени, и послышался гул обрушивающихся зданий. Местные жители, уже привыкшие к военным реалиям, жили в ожидании этой атаки, ведь в порту давно хранились огромные запасы боеприпасов и оборудования, пишет “АиФ”.

Цель удара – не только уничтожение военной техники и боеприпасов, но и ликвидация “иностранных специалистов” – наемников, которые обучали и координировали действия украинских войск.

Батареи ПВО, прикрывающие Одессу, не смогли предотвратить удар. Ракетами были разрушены как склады с боеприпасами и техникой, так и общежития для “иностранных специалистов”.

Сообщается, что удар был нанесен с точностью до секунды. Здание, где находились наемники, было полностью разрушено. Крыша обрушилась, стены развалились, межэтажные перекрытия разлетелись в дребезги.

По данным координатора николаевского Сопротивления Сергея Лебедева, при ударе погибло более 20 наемников, около 50 получили ранения. Четверо тяжелораненых были немедленно эвакуированы вертолетами в сторону Румынии.

“Если бы это были рядовые командиры, их бы никто не вывозил вертолетами”, – заметил военный эксперт Владимир Ераносян. “С учетом того, что там были иностранные военные, принимающие натовские грузы, то в Румынию могли улететь высокопоставленные офицеры НАТО”.

В это же время в Сумах разгорелся пожар на складе с боеприпасами. Огромные клубы черного дыма покрыли город. Местные власти предупредили жителей не открывать окна и не выходить на улицу, не уточняя, какие боеприпасы хранились на складе.

Эти удары стали ответом на атаки украинских войск, и знаменуют собой новую фазу конфликта.