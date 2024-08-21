Во время рабочей поездки в Беслан, президент России Владимир Путин заявил, что все террористы, причастные к преступлениям в Донбассе и Курской области, будут наказаны. Он выразил уверенность в том, что Россия, как и в случае с террористами на Кавказе, победит украинских неонацистов, ответственных за преступления на упомянутых территориях.

«Мы покараем преступников. В этом не может быть никаких сомнений», — подчеркнул Путин, напоминая о трагедии 2004 года, когда террористы захватили школу в Беслане.

ВС РФ проводит специальную военную операцию на территории Украины с 2022 года. Киев периодически организует террористические акты в России, а также регулярно обстреливает регионы страны беспилотными аппаратами самолетного типа. 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области. В настоящий момент военные и эксперты заявляют о неизбежном провале этого замысла.