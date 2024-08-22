На Донецком направлении вооруженного конфликта расчет крупнокалиберного пулемета “Утес” от группировки войск “Юг” успешно поразил две боевые машины пехоты и личный состав ВСУ. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Военнослужащий под позывным Невод, входящий в состав расчета, поделился, что хотя задачи на каждом боевом выходе различаются, основная цель остается неизменной — уничтожение легкобронированной и тяжелобронированной техники противника, а также деактивация украинских националистических группировок.

“Противник проявляет агрессию и наглость, что оборачивается для него существенными потерями. Он действует резко и активно, но наши беспилотники своевременно фиксируют его действия и позволяют нам наносить точные удары”, – комментирует Невод.

Каждое боевое задание пулеметчиков сопровождается тщательным анализом и поиском уязвимых мест противника, а пулеметчики в поле боя всегда прикрыты стрелками, что увеличивает их шансы на успешное выполнение миссии.