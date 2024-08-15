Эмоциональное переедание – это состояние, при котором человек потребляет пищу в избыточных количествах не из-за физического голода, а как способ справиться со стрессом или негативными эмоциями. Анна Гришина, психолог и специалист по пищевым расстройствам из «Центра хирургии веса и метаболических нарушений», в беседе с «Газетой.Ru» поделилась своими знаниями о данной проблеме.

Анна объяснила, что переедание может происходить не только из-за стресса, но и как часть социальных ритуалов, например, в ресторане или во время приема пищи из красивой посуды. «Пища часто бывает высококалорийной – сладкой, жирной, содержащей много углеводов. Это социально приемлемый вид зависимости, и редко кто станет осуждать за лишний кусок торта, пока проблемы со здоровьем не станут очевидными», – подчеркивает специалист.

Она также отметила, что многие люди, которые страдают от этого расстройства, едят довольно часто – каждые 30 минут или час, и делают это не из-за голода, а чтобы снять напряжение. Это связано с такими проблемами, как неудовлетворенность собой, своей работой, отношениями или общей реализацией в жизни.

Для борьбы с этим состоянием Гришина предлагает сначала осознать и определить корни проблемы. Важно научиться различать физический голод от эмоционального, что поможет контролировать потребление пищи. Один из методов – ведение дневника, в котором можно отслеживать свои ощущения и эмоции в моменты еды.

«В дневнике можно фиксировать, когда и что вы ели, испытывали ли вы голод, какие события предшествовали еде, какие физические и эмоциональные ощущения вы испытывали. Например, после напряженного совещания можно съесть торт и почувствовать облегчение. В таких моментах важно зафиксировать и последующие чувства, например, вину или разочарование в себе», – говорит Гришина.

Это осознание позволяет человеку идентифицировать триггеры, которые приводят к перееданию, и работать над их устранением. Помимо дневника, могут помочь и другие методы снижения стресса, такие как прогулки, дыхательные упражнения или разговоры с близкими.

Преодолев такие сложные моменты, человек может отметить в своем дневнике успех, указав, что помогло преодолеть желание переесть. Постепенно это приведет к формированию более здоровых способов справления с эмоциональными вызовами.