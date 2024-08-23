По мере того как лето сменяется осенью, сокращение светового дня и понижение температуры приводят к ухудшению настроения у многих людей. Дарья Дугенцова, психолог, делится своими наблюдениями о том, почему некоторые из нас начинают чувствовать грусть с приходом холодов.

«Лето традиционно ассоциируется с отдыхом. В школьные годы нас учат, что это время, когда можно забыть о учебе и наслаждаться свободой», — говорит психолог.

С наступлением осени люди часто осознают, что отпуск прошел не так, как они планировали, или вовсе не состоялся, что усиливает чувство упущенных возможностей.

Эксперт поясняет, что такие мысли способствуют возникновению сезонных депрессивных настроений. Осенью, когда дни становятся все короче и холоднее, многие из нас могут чувствовать себя подавленными и грустными.

Дугенцова также отмечает, что в этот период у многих возникает синдром FOMO (Fear Of Missing Out) — страх пропустить что-то важное. «Это чувство усугубляется, когда люди сравнивают свой отдых с чужим и приходят к выводу, что они не использовали лето на полную катушку», — добавляет она.

Переход между сезонами также может вызывать физиологические изменения в организме, что часто сопровождается психическими расстройствами. Важно относиться к этим изменениям внимательно и заботиться о своем психологическом состоянии в этот нестабильный период.