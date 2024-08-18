Атака ВСУ на Курскую область не смогла остановить наступление российских войск в рамках специальной военной операции (СВО). Российские бойцы продолжают успешно уничтожать и захватывать украинские позиции, освобождая новые территории.

Особенно ожесточенные бои проходят в районе между Артёмовском и Часовым Яром, где ситуация остаётся крайне напряженной. Командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным Клим рассказал о методах ведения боя – с закрытых огневых позиций они громят позиции ВСУ в домах и прочих строениях, поддерживая штурмовые подразделения.

По словам Клима, враг оказывается ошеломлен массированным огнем, включая минометный и реактивный, что позволяет российским войскам успешно прорываться. Танк Клима остается в строю даже после серьезных повреждений благодаря высокой устойчивости к попаданиям и эффективной работе противодронных групп.

Ситуация в населенном пункте Нью-Йорк также складывается не в пользу ВСУ. Украинские силы, оказавшиеся на западе Горловки в ДНР, сталкиваются с угрозой окружения. В Часовом Яре продолжаются тяжелые бои, где российские десантники и добровольцы бригады «Эспаньола» наступают с востока.

За прошедшую неделю украинская сторона потеряла более 14 тысяч бойцов, большая часть которых пришлась на бои в Донбассе. Только в ДНР в последнее время были освобождены три населенных пункта. Вопреки атакам и провокациям со стороны Киева, российские войска продолжают выполнять свои задачи, демонстрируя высокую эффективность на полях битв.