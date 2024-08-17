Полковник в отставке и эксперт по бронетехнике Сергей Суворов поделился своим мнением о роли танков в будущих военных конфликтах на фоне распространения беспилотных технологий. Он указал на слабости текущих систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые борются с использованием дронов, но делают это не всегда эффективно. Основная проблема заключается в том, что мощные РЭБ сигналы могут нарушать работу как вражеских, так и собственных беспилотников.

Суворов также обратил внимание на активное использование на поле боя ракетных комплексов, которые успешно поражают современные танки, такие как Abrams и Leopard. Он отмечает, что текущие системы защиты от дронов, хотя и помогают обезопасить танки, являются всего лишь временным решением. Эксперт предсказывает, что в будущем их заменят новые типы активной брони, способные защищать технику от различных угроз, включая тандемные кумулятивные гранаты и ракеты.

Отдельно Суворов выделил танки Т-72 и Т-80, находящиеся на вооружении ВС РФ, как полностью соответствующие современным военным требованиям. По его словам, у этих бронемашин есть значительный потенциал для дальнейшей модернизации, что позволяет им оставаться в строю на передовой боевых действий и в будущем.