Знаете ли вы, что артериальное давление – один из главных показателей здоровья и долголетия? Кардиологи рекомендуют всем, кто старше 35-40 лет, измерять его хотя бы раз в год. Это можно сделать бесплатно в центрах здоровья, МФЦ или аптеках.

Почему это так важно? Потому что повышенное давление может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как инсульт или инфаркт. Но не стоит паниковать, если ваши показатели немного выше нормы. В некоторых случаях можно нормализовать давление без лекарств, просто изменив образ жизни, рассказал “Комсомольской правде” профессор-кардиолог, доктор медицинских наук, директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета Филипп Копылов.

Вот несколько простых шагов, которые помогут вам в этом:

Следите за весом. Каждый потерянный килограмм может снизить давление на 1 мм рт. ст.

Будьте активны. Регулярные физические нагрузки, такие как ходьба, бег, плавание или танцы, помогут укрепить сердце и сосуды.

Ограничьте соль. Избегайте соленой пищи и не досаливайте еду за столом.

Откажитесь от алкоголя. Или хотя бы сократите его употребление до минимума.

Бросьте курить. Это одно из лучших решений, которое вы можете принять для своего здоровья.

Питайтесь правильно. Увеличьте потребление овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов, рыбы и кисломолочных продуктов.

Управляйте стрессом и высыпайтесь. Хронический стресс и недосып могут негативно влиять на ваше давление.

Не верьте мифам!

В интернете можно найти множество советов о том, как снизить давление без лекарств. Но не все они эффективны и безопасны. Не стоит полагаться на чудодейственные гимнастики, БАДы или горячие ванны для ног. Лучше проконсультируйтесь с врачом и следуйте его рекомендациям.

Помните: забота о своем здоровье – это инвестиция в будущее. Начните делать эти простые шаги уже сегодня, и ваше сердце скажет вам спасибо!