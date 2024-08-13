Хотя кофе иногда ассоциируется с возможными рисками для здоровья, современные исследования все же указывают на полезность напитка при умеренном употрбелении. Всего 2-5 чашек ежедневно снижают риск развития сердечных заболеваний, рака печени и эндометрия, а также уменьшают вероятность возникновения диабета 2 типа, болезни Паркинсона и депрессии. Но…

Тем не менее, не все группы населения могут без опаски пить кофе. Особенно это касается детей и беременных женщин, а также лиц с тревожными и паническими расстройствами, которым высокие дозы кофеина могут вызвать беспокойство.

Кофеин — это стимулятор, который улучшает умственную активность и потребляется примерно 85% людей ежедневно. Стандартная чашка кофе содержит от 40 до 150 мг кофеина, в зависимости от крепости напитка. Однако при употреблении свыше 400 мг кофеина могут возникнуть нервозность и раздражительность, а дозы в 1200 мг и выше могут привести к симптомам интоксикации, что равносильно употреблению около 12 чашек кофе.

Помимо кофе, кофеин также содержится в многих безрецептурных лекарствах, что увеличивает риск токсичности при случайной передозировке. Симптомы передозировки кофеина включают дрожь, беспокойство, разрозненные мысли, чрезмерную болтливость, невозможность сконцентрироваться, раздражительность, повышенное артериальное давление, учащенное сердцебиение, тошноту, бессонницу, потоотделение, головокружение и рвоту.

При возникновении серьезных симптомов, таких как нарушения сердечного ритма, боли в груди, судороги, спутанность сознания или остановка сердца, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, так как это может быть опасно для жизни.

Наконец, стоит быть осторожным при употреблении кофе в общественных местах, так как не всегда условия приготовления соответствуют стандартам. Чистота оборудования и рабочих зон в кофейнях должна поддерживаться на высоком уровне для предотвращения пищевого отравления. Не стесняйтесь спрашивать бариста о частоте очистки кофемашины и её компонентов, чтобы гарантировать безопасность и качество вашего напитка.