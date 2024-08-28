Певица Люся Чеботина, исполняя кавер на песню “Пошлю его на…”, отрезала себе волосы. Этот поступок, по мнению многих, был смелым и дерзким, но музыкальный критик Евгений Бабичев считает его “детским лепетом”, не стоящим сравнения с эпатажем звездных рок-исполнителей прошлого.

“Разве можно сравнить это с шоу Мэрилина Мэнсона, Элиса Купера, Оззи Озборна или Rammstein? – восклицает Бабичев. – Эти артисты, по сути, построили свою карьеру на шокирующих выходках”.

Он утверждает, что эпатаж остался в 1990-х годах, когда общество было более открыто к экспериментам и провокациям на сцене.

Сейчас же, по словам Бабичева, артисты не только в России, но и на Западе, боятся переходить границы дозволенного, опасаясь непредсказуемой реакции публики и возможных последствий.

Бабичев приводит примеры прошлых лет: Лолита, выходящая из гроба, откровенные выступления Бориса Моисеева, Шура, появившийся на Дне защиты детей в трусах и шортах.

“Если все это можно назвать эпатажем, то и действия Чеботиной, возможно, тоже подпадают под эту категорию”, – признает Бабичев.

Несмотря на критику, певица Лолита, известная своими смелыми высказываниями и провокационными выходками, выразила восхищение поступком Чеботиной, признавшись, что “у нее челюсть упала”.