Президент Украины Владимир Зеленский поделился новыми деталями о разработке ракеты-дрона «Паляниця», которую Украина готовит для использования. В Telegram-канале издания «Страна.ua» сообщается, что ранее была информация о применении этой ракеты против России, однако сам Зеленский уточнил, что она пока находится на стадии испытаний и не использовалась в боевых действиях.

По словам Зеленского, «Паляниця» является частью украинской ракетной программы, которая включает в себя три этапа разработки. Он отметил, что испытания первого компонента прошли успешно. Ракета-дрон, по его словам, отличается высокой скоростью и большей мощностью по сравнению с дальнобойными дронами, которые уже есть у Украины. Зеленский подчеркнул, что пока не готов раскрыть больше информации о проекте.

Также президент заявил, что Украина будет продолжать разработку «мощных и дальнобойных» ракет, несмотря на запреты США и НАТО использовать их ракеты для ударов по территории России. В ответ на эти ограничения Украина нацелена на создание собственного вооружения, которое сможет обеспечить необходимую дальность и эффективность.