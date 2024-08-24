Военный эксперт Василий Дандыкин поделился мнением о текущей ситуации на фронте. Он отметил, что начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, вероятно, уже сообщил президенту Владимиру Путину о положении дел на всех фронтах. По словам аналитика, Москва готовит ответ на недавнюю атаку в Курской области, и сейчас проходит проверка всех фронтовых направлений, передает портал News.ru.

По мнению эксперта, Путин интересуется не только ситуацией в Курской области, но и в прилегающих регионах, таких как Белгородская и Брянская области. Он подчеркнул, что российские вооруженные силы добились успехов на Херсонском направлении, а ответ на действия украинских войск под Курском уже был начат. В августе потери ВСУ значительно возросли по сравнению с потерями в летнее время прошлого года.

Дандыкин также отметил, что ответ России не должен быть просто демонстрацией силы, как это часто делает Киев, стремясь к медийному эффекту.

Ранее президент России встретился с руководством Объединенной группировки войск на одном из командных пунктов Минобороны. Владимир Путин выслушал отчеты от начальника Генштаба Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского. Они проинформировали его о действиях против украинских сил, вторгшихся в Курскую область.