В последнее время в автошколах стало популярным обучение на автомобилях с автоматической коробкой передач. Это облегчает процесс получения водительского удостоверения, но приводит к проблемам, когда водители пересаживаются на машины с механической коробкой.

Когда курсант сдает экзамен на автомобиле с автоматом, в его водительском удостоверении появляется отметка «АТ». Эта отметка означает, что у водителя нет опыта управления машиной с механической коробкой передач. По действующему законодательству, такие водители не могут управлять автомобилями с механической коробкой. Если они всё же сядут за руль такого автомобиля, их ждет штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Эксперты подчеркивают, что разные типы трансмиссий имеют свои особенности. Водители, обучавшиеся на автомате, могут не справиться с управлением сцеплением, что увеличивает риск аварий. Автомобили с автоматической коробкой легче управлять, особенно при старте и выполнении маневров. Однако отсутствие опыта работы со сцеплением может привести к проблемам на дороге.

Таким образом, водители, которые учились на автоматах, должны учитывать, что управление машинами с механической коробкой требует дополнительных навыков.