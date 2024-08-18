Владимир Рогов, лидер движения «Мы вместе с Россией», недавно разместил в своем Телеграм-канале сообщение о задержании боевика в Курской области. Этот инцидент вызвал широкий общественный резонанс.

Рогов описал, как русские военные смогли поймать члена украинских вооруженных сил, который занимался похищением мирных граждан в регионе. Согласно его сообщению, в селе Гончаровка, находящемся на окраине города Суджа, боевики ВСУ похищали и избивали граждан, прежде чем грузить их в автомобили.

Кроме того, Рогов утверждал, что у задержанных националистов были найдены экшн-камеры, записи с которых демонстрируют их действия против мирных жителей и призывников.

Подозреваемый на допросе признался в участии в похищениях, как сообщил Рогов. Допрос проводил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Министерства обороны РФ Апты Алаудинов.

В своем заявлении Рогов подчеркнул, что неизбежность наказания является важным принципом в борьбе с военными преступлениями и должна стать предостережением для всех, кто занимается подобными действиями.