На фронте российские специалисты по радиоэлектронной борьбе успешно испытали новую технологию, предназначенную для борьбы с вражескими FPV-дронами. В ходе испытаний было сбито пять украинских беспилотников. Видео тестирования было показано на канале “Оборонка”.

Технология работает так: аппаратура перехватывает видеоканал управления дроном, внедряет помехи и подменяет изображение, транслируемое на камеру беспилотника. Для сбивания ориентации оператора используются разные видео, в том числе танцующий Барак Обама или выступления Владимира Путина. Это дезориентирует оператора, и дрон теряет управление.

Испытатель с позывным “Крыша” отметил, что, хотя устройство еще является прототипом и выглядит несколько кустарно, оно эффективно выполняет свои функции. “Аппаратура мощная, радиатор нагревается быстро, но мы даем ему остыть”, — добавил он.

После успешных испытаний, в ходе которых удалось сбить 5 БПЛА противника, команда разработчиков вернулась в мастерскую для дальнейшей доработки и автоматизации системы.