В Сети опубликованы кадры ударов по боевикам ВСУ, пытавшимся прорваться сквозь границы Белгородской области России. Инцидент произошел у пропускного пункта Колотиловка, к котором подошла не только украинская пехота, но и танки.

Видео, опубликованное в Telegram-канале Mash, показывает, как четверо украинских бойцов передвигаются среди бетонных преград в форме треугольников – “зубов дракона”. Один из них попытался отступить и в этот момент по нему был нанесен удар. Сразу после этого остальные военнослужащие отступили.

Сражение у Колотиловки продолжалось около шести часов. По данным Telegram-канала Shot, украинская сторона понесла значительные потери: 12 человек ликвидированы, причем 5 из них подорвались на минах, и 15 ранены. Также сообщается о потере четырех единиц военной техники.