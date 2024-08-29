В телеграм-канале “Два майора” появилось видео с допросом пленного бойца ВСУ, Юрия Радченко, который участвовал в штурме колонии в Малой Локне. Эта колония была героически защищена российскими военными, которые превратили её в неприступную крепость.

Юрий Радченко, солдат 95-й аэромобильной штурмовой бригады, был насильно мобилизован в мае 2024 года. После трёх месяцев обучения его подразделение отправили на границу с Россией.

“Когда мы прибыли в Курскую область, нас построили и приказали идти на штурм. В противном случае нам угрожали расстрелом”, — рассказывает Радченко. “Под страхом смерти мы пошли в атаку. Все мои товарищи погибли. Я был ранен и сдался в плен.”

Российские бойцы 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии 44-го армейского корпуса превратили здание ИК-11 в настоящую крепость. Перед началом боевых действий персонал и заключённых эвакуировали. Мотострелки несколько дней удерживали оборону против превосходящих сил противника. В ходе боёв были уничтожены 10 единиц бронетехники и около 100 украинских солдат.

Эта история подчеркивает мужество и стойкость российских военных, которые, несмотря на численное превосходство противника, сумели удержать оборону и нанести серьёзные потери врагу.