Саратовская область подверглась атаке со стороны ВСУ. В Telegram-канале Baza было опубликовано видео, на котором видно, как обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) попадают в жилой дом. На кадрах отчетливо виден дым, образующийся после удара.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что повреждения затронули жилые здания в Саратове и Энгельсе. Это произошло утром, когда средства противовоздушной обороны сбивали украинские БПЛА. В ответ на инцидент все экстренные службы региона были переведены в усиленный режим работы. Пока информации о пострадавших нет.

Telegram-канал Mash уточнил, что обломки беспилотников поразили многоэтажные дома жилого комплекса “Скай” на улице Пушкина и на набережной. Кроме того, около 20 машин, находящихся с домами, оказались повреждены.