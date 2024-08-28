В ходе боевых действий на территории Украины, на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области, вероятно, был уничтожен первый истребитель F-16, переданный Вооруженным силам Украины.

По информации Telegram-канала Shot, во время нанесения удара по аэродрому, где находились истребители F-16, один из них, вероятно, был уничтожен. После первого удара истребители F-16 поднялись в воздух, но спустя два-три часа вернулись на аэродром.

Во время повторного удара произошла детонация, которая может указывать на уничтожение одного из истребителей. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев подтвердил факт нанесения удара по аэродрому Староконстантинов, отметив, что некоторые удары сопровождались пламенем и значительной детонацией.

Важно отметить, что официального подтверждения информации о уничтожении истребителя F-16 нет. Однако, если информация подтвердится, это станет серьезным ударом по украинской армии и свидетельством эффективности действий российских войск.