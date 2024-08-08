Удар вражеским дроном по автомобилю скорой помощи в одном из районов города Суджа в Курской области привел к смерти водителя и фельдшера. Как сообщается в Телеграм-канале Baza, единственной выжившей оказалась девушка-медик Дарья Коннова. После взрыва автомобиля девушка потеряла сознание и очнулась только в больнице. Девушка рассказала, что слышала четыре взрыва, а потом провал в памяти. Очнулась она уже в больнице.

Дарья получила контузию и ранение в ногу. Осколок прошел через кость, поэтому сейчас ей нельзя двигаться. Кроме того, у нее множество мелких ссадин по всему телу.

Дарья Коннова работает на скорой с 2021 года. Она работала в «красной зоне» во времена ковида. Сейчас девушка учится в ординатуре по специальности «кардиология». 6 августа бригада скорой помощи вместе с Дарьей добровольно отравилась в Суджанский район для оказания помощи раненным. Об опасной поездке Дарья рассказала лишь своей сестре, ее родители даже не подозревали, что их дочь отправилась в зону боевых действий.