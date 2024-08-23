В Telegram-канале DONTSTOPWAR было опубликовано видео, демонстрирующее активное участие российских танков в боевых действиях против Вооруженных сил Украины в Курской области. На записи видны семь боевых машин, которые проводят огневые атаки на укрепления противника.

Авторы видео указывают, что танковая атака была поддержана артиллерией, авиацией и расчетами реактивных систем залпового огня, обеспечивая мощное прикрытие для наступающих подразделений. Детали о времени и точном месте съемки не раскрываются, что оставляет вопросы относительно обстоятельств и контекста операции.

Этот регион на протяжении последних двух недель находится в состоянии активных боевых действий. В Курске, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, который позволяет силам безопасности более эффективно справляться с возникающими угрозами и поддерживать стабильность в приграничных районах.

Также стоит отметить недавнее заявление генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова о повышенном интересе к российским танкам Т-90М «Прорыв». По его словам, это связано с тем, что западные танки, такие как Challenger и Leopard, не показали себя эффективно в условиях специальной военной операции, что, в свою очередь, увеличило спрос на российскую бронетехнику.

Ситуация в Курской области продолжает оставаться напряженной, и российские военные активно используют все доступные ресурсы для отражения атак и удержания позиций.