Российские операторы беспилотников устроили необычное соревнование, целью которого стало наказание украинских солдат, захвативших мотоцикл в одной из деревень Курской области.

На размещенных в интернете видео видно, как российский разведывательный дрон отслеживает движение двух военнослужащих ВСУ, едущих на красном мотоцикле с прицепом. Затем сцена сменяется на обзор с FPV-дрона, который приближается к мотоциклу для атаки.

Кульминацией стал момент, когда, находясь в нескольких метрах от цели, мотоцикл внезапно исчезает в огромном облаке взрыва, вызванном другим, более быстрым дроном, который опередил первого и атаковал цель первым. Видео завершается кадрами, на которых мотоцикл, съехав на обочину, вспыхивает, вызывая большой пожар. Рядом видны тела угонщиков, которые не сумели уйти от моментального возмездия за военные преступления.