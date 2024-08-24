В День независимости Украины, 24 августа, посольство РФ в США сделало заявление с жесткой критикой теперешнего состояния соседней страны. Дипломатическое едомство отметило, что вместо развития демократии она оказалась под властью милитаристского режима и окончательно погрязла в коррупции и беззаконии.

В своем сообщении посольство заявило, что современная Украина стала примером упущенных возможностей и неправильных приоритетов. Киев регулярно обвиняет в своих проблемах Россию. Однако украинские власти за все годы независимости палец о палец не ударило, чтобы улучшить жизнь украинцев.

По мнению российского посольства, Украина превратилась из потенциального демократического государства в авторитарную и милитаризованную страну. Самая большая проблема, по их словам, заключается в том, что Украина полностью зависит от США и их союзников. Посольство обвиняет западных партнеров в том, что они используют Украину как инструмент в своей борьбе против России.

Российская дипломатическая миссия пожелала украинцам осознать, что, поддерживая интересы Вашингтона и его союзников, они ведут свою страну к разрушению.