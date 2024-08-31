Украинские власти нашли виновного в потере одного из немногих истребителей F-16, переданных Западом, и в гибели одного из лучших пилотов страны. Крайним сделали командующего Воздушными силами Украины Николая Олещука (включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который был отправлен в отставку.

Официальной версии причин крушения истребителя пока нет, но в украинских политических кругах распространяется мнение, что F-16 был сбит украинскими силами противовоздушной обороны. По всей видимости, для Олещука решение о его увольнении стало неожиданностью. Он обвинял украинского депутата Марьяну Безуглую, первой озвучившую версию о “дружественном огне”, в дискредитации американского оружия и главного союзника Украины — США.

Между тем, реакция США на инцидент не заставила себя ждать. Как сообщает The Washington Post, в Вашингтоне выразили сомнения в способности Украины эффективно использовать сложное оружие в условиях боевых действий. Более того, администрация Байдена приняла решение не отправлять на Украину персонал для обслуживания F-16, опасаясь за их безопасность.

Этот инцидент подчеркивает напряженные отношения и растущие сомнения среди западных партнеров относительно способности Украины эффективно управлять современной военной техникой в условиях реальных боевых действий.