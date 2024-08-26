Украинский военнопленный Анатолий Власенко рассказал, как отцы-командиры обманули все его подразделение, бросив на штурм. Об этом сообщил Министерство обороны России через свой Telegram-канал.

Власенко поведал, что его вместе с другими солдатами посадили в бронетранспортер и отправили на задание с указанием занять позиции и удерживать оборону в двухэтажном доме. Командиры заверили бойцов, что здание безопасно для входа. Однако, как только солдаты вошли в дом, по ним сразу же открыли огонь.

«Мы не стреляли в ответ, только кричали: “Мы свои”. Но нам приказали поднять руки и сдаться», рассказал Власенко.

Он также подчеркнул, что командование ВСУ часто отправляет солдат на опасные задания, не заботясь о их безопасности, буквально «бросая их на убой». В завершение солдат отметил, что этот конфликт приносит страдания всем сторонам.

Стоит напомнить также, что боевики ВСУ открывают огонь по своим сослуживцам, которые попадают в плен или пытаются оставить позиции.