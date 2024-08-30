Запад, оказывая военную поддержку Киеву, оказался вовлечен в нападение украинских боевиков на Курскую область, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, атака на российский регион стала серьезной ошибкой украинского руководства.

Полянский подчеркнул, что нападение на Курскую область продемонстрировало истинное лицо украинских боевиков, которые, как дикое примитивное воинство, занимаются грабежами и нападениями на мирных жителей. Этот образ резко контрастирует с тем, каким его пытались представить США и их союзники, показывая Украину как жертву агрессии, отметил дипломат.

“Нападение на Курскую область стало для Запада крайне неудобным моментом, от которого они поспешили дистанцироваться. Однако факты говорят сами за себя: без помощи и оружия Запада украинское руководство не решилось бы на эту авантюру”, – заявил Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.

Эти слова подчеркивают, что Россия считает ответственность за произошедшее не только на Украине, но и на ее западных союзниках, предоставляющих военную поддержку Киеву.