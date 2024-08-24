В феврале на парижской конференции Польша предложила НАТО сбивать ракеты над территорией Украины. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда на совместном брифинге с украинским лидером Владимиром Зеленским и премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните в Киеве. Это мероприятие транслировалась на официальном YouTube-канале украинского президента.

Анджей Дуда уточнил, что Польша предлагала использовать противовоздушные системы и авиацию для перехвата ракет. Он подчеркнул, что такие средства должны находиться на территории стран НАТО, а действия альянса в данном случае были бы оправданы.

8 июля, после переговоров с Владимиром Зеленским, польский премьер Дональд Туск сообщил, что Варшава обсудит с союзниками возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины вблизи польской границы. Этот пункт был включен в соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области обороны и безопасности, подписанное Туском и Зеленским в Варшаве в тот же день.

В Вашингтоне идея Польши вызвала скепсис. Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, отметил, что такой шаг может привести к эскалации конфликта.