Пока внимание сосредоточено на событиях в Курской области, где идут ожесточённые бои с украинскими войсками, на южном фронте, под Донецком, ситуация также остаётся напряжённой. Некоторые украинские депутаты, высокопоставленные офицеры и военные эксперты, которые ранее громко заявляли о “курском блицкриге”, сейчас открыто говорят о сложностях и даже катастрофических проблемах на фронте. В социальных сетях и эфирах начали появляться утечки о кризисе в командных структурах ВСУ, написал военный эксперт “Комсомольской правды” Виктор Баранец.

Особое беспокойство вызывает стремительное наступление российских войск на Донбассе. По сообщениям с украинской стороны, 27 августа российские подразделения заняли почти 28 квадратных километров территории за один день. В начале августа, до начала событий в Курской области, их среднее продвижение составляло 11 квадратных километров в день, а в июле — 5. Это связано с тем, что украинское командование перебросило часть своих наиболее боеспособных подразделений с Донецкого направления на Курск, чем воспользовались российские войска.

Командующий ВСУ генерал Александр Сырский, пытавшийся реализовать свой план по удару по Курской области, теперь признает, что стратегия не принесла желаемых результатов. Первоначальная идея состояла в том, чтобы отвлечь российские силы от Донбасса и создать условия для переговоров с Москвой. Однако этот план не сработал, и российские войска усилили давление на Донецком направлении.

Покровск, важный стратегический город на Западе Донбасса, оказался в центре внимания. Его потеря может привести к обрушению украинской обороны на Угледарском и Торецком направлениях и открыть российским войскам дорогу к Днепропетровску. Украинские источники сообщают о серьезных проблемах с моральным состоянием войск и конфликтами среди командиров.

Ситуация на фронте усугубляется. Российские войска наращивают использование средств радиоэлектронной борьбы, дронов, артиллерии и авиации. В то же время украинские подразделения сталкиваются с нехваткой резервов и вынуждены покидать свои позиции.

В Пентагоне уже начинают говорить о возможных последствиях провала “курской операции” для Сырского. Президент России Владимир Путин заявил, что этот провал позволил российским войскам ускорить наступление на Донбассе в полтора раза.

На фоне этого украинские войска на Покровском направлении продолжают сталкиваться с усилением российского натиска. В Киеве даже начали эвакуировать не только мирное население, но и чиновников из Покровска и Мирнограда. Несмотря на все сложности, генерал Сырский, известный своей хитростью и умением быстро реагировать на изменения, может ещё преподнести “сюрпризы”. Однако, по мнению экспертов, российское командование готово к любым возможным маневрам со стороны ВСУ.

В конечном итоге, курская операция может стать роковой ошибкой для Киева, обрушив украинскую оборону на Донбассе и приведя к катастрофическим последствиям для украинских войск.