Военные действия в Курской области характеризуются применением украинскими войсками разведывательно-боевых тактик, сообщает военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в интервью для «Ленты.ру». Он отметил, что украинские подразделения, проникшие на территорию России, активно используют методы, знакомые по американской военной практике.

«После прорыва нашей границы, украинские части переходят к действиям, которые можно описать как разведывательно-боевая деятельность. Это включает в себя использование небольших групп, которые осуществляют маршрутизированную разведку и, при обнаружении уязвимых мест, переходят к боевым действиям», — рассказал Матвийчук.

По его словам, такая тактика значительно усложняет задачу контроля за дорожными направлениями, поскольку украинские войска стремятся найти и использовать альтернативные маршруты, не отмеченные на картах, для своих операций.