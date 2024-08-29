Снова поступают громкие заявления о поставках вооружения Украине и на этот раз в центре внимания истребители F-16. Некоторые утверждают, что эти самолеты могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории. Но насколько реальны такие сценарии?

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что использование F-16 над территорией России скорее символический жест, чем реальная угроза. По его мнению, эти истребители не смогут дать Украине существенного преимущества из-за недостатка необходимой поддержки и защиты.

Матвийчук убеждён, что F-16, оказавшись в российском воздушном пространстве, будут мгновенно уничтожены системой ПВО. «Это всего лишь пиар-акция, направленная на поддержку украинского руководства и попытку дать какую-то надежду жителям страны», комментирует эксперт.

Тем не менее, заявление командующего вооруженными силами Нидерландов Онно Эйхельсхейма о том, что Украина не ограничена в использовании F-16, в том числе над территорией России, вызывает определенные вопросы. Однако, когда его спросили, сколько истребителей уже развернуто на Украине, он отказался дать конкретный ответ.

Ситуация продолжает оставаться напряженной. Россия готова защищать свои границы, а Украина, получив новое вооружение, демонстрирует готовность к риску. Как будут развиваться события дальше, остается только догадываться. Время покажет, кто выйдет победителем в этой опасной игре.