Поиски пропавшей в горах Турции россиянки Натальи продолжаются. Недавно полиция обнаружила чек из магазина Duty Free, который может принадлежать ей. Его нашли рядом с тем местом, откуда Наталья в последний раз выходила на связь. На чеке четыре последние цифры номера карты совпадают с кредиткой российской путешественницы.

Спасательные бригады тщательно обследовали этот район, однако пока других следов, указывающих на местонахождение женщины, обнаружить не удалось. В операции по её поискам используются дроны, и есть предположения, что Наталья могла заблудиться или получить травму и спрятаться в одной из пещер.

Информация о том, что туристка была зарегистрирована в отеле Marmaris Park Hotel, где она в последний раз выходила на связь 16 августа, также находится в распоряжении спасателей. Наталья рассказывала своим родственникам о планах на путешествие, но когда отправилась в горы, бесследно исчезла.