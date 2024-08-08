Действия Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, по мнению Николая Топорнина, доцента кафедры европейского права МГИМО и директора Центра европейской информации, могут укрепить позиции Украины в глазах западных союзников. В беседе с “Лентой.ру” он выразил мнение, что несмотря на отсутствие прямых консультаций с Соединёнными Штатами перед операцией, Киев показал, что способен действовать совершенно неожиданно и весьма эффективно.

Топорнин подчеркнул, что большую часть этой эффективности обеспечивает предоставленное Западом вооружение. Однако и личный состав демонстрирует неплохие боевые качества.

«Такая вылазка увеличивает потенциальные возможности Украины в глазах западных союзников», — отметил он.

Карин Жан-Пьер, официальный представитель Белого дома, назвала действия Украины “самообороной”, однако заявила, что Вашингтон выяснит у киевского режима, каковы цели его нападения на Курскую область.