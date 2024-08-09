Нападение на Курскую область со стороны Украины вызвало обширные дискуссии среди политических аналитиков. Политолог Сергей Станкевич в беседе с ресурсом 360.ru предложил свой взгляд на ситуацию, указывая на отсутствие военной выгоды в таких действиях для Украины. По его мнению, целью нападения было укрепление позиций Киева перед предстоящими переговорами.

Станкевич подчеркнул, что украинские войска не смогут удержать захваченные позиции в приграничье Курской области и предрек скорое восстановление границы, которое займет от трех до четырех дней. Он также заявил, что любой переход к дипломатическому урегулированию в текущей ситуации окажется для Украины невыгодным.

Эксперт описал атаку как информационно-политическую операцию, нацеленную на создание условий для начала переговорного процесса. Станкевич выразил мнение, что если переговоры возобновятся, Россия предъявит требования о нейтральном статусе Украины и устранении других потенциальных угроз.

Параллельно с этими заявлениями, глава офиса украинского президента Андрей Ермак представил новые условия для перемирия. Киев настаивает на возвращении всех территорий, считаемых “оккупированными”, а также требует гарантий безопасности, “репараций” и “наказания за военные преступления”. В дополнение, Украина планирует организовать второй “мирный саммит”, начав его без предварительных официальных переговоров с Москвой. В очередной раз локальный успех вскружил голову киевскому режиму.