Политолог Вадим Сипров в интервью с 360.ru обсудил роль генерал-лейтенанта ВС США Антонио Агуто в координации совместных действий Вооруженных сил Украины и НАТО. По его словам, все ключевые операции, включая наступление на Курскую область, планируются под командованием Агуто.

Сипров подчеркнул, что Украина и Соединенные Штаты используют формат работы, который исключает возможность самостоятельных действий Киева в отношении крупных масштабных операций. Он убежден, что любое решение о нападении на Курскую область могло быть принято только после консультаций Зеленского с западными советниками.

Эксперт также отметил активное использование ВСУ западной военной техники, включая бронемашины Stryker, предназначенные для проникновения на территорию противника. Он упомянул и передачу Украине истребителей F-16, способных нести американские атомные бомбы, что свидетельствует о снятии ограничений на поддержку Киева, за исключением прямой поставки оружия массового поражения.

Сипров также выразил мнение, что дальнейшее развитие событий под Курском и в рамках спецоперации зависит от экономической ситуации в США и их способности продолжать финансовую поддержку Украины. Он предположил, что если финансирование окажется недостаточным, Вашингтон может прекратить этот “проект”.

Информация о серьезных потерях украинской армии в Курской области и возможном расколе в рядах ВСУ также была отмечена как критическая для дальнейшей судьбы командования украинскими вооруженными силами.