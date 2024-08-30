В украинском небе развернулась трагедия, заставившая многих задуматься о готовности украинских военных к эксплуатации новейших американских технологий. Первое крушение F-16 на Украине вызвало волну вопросов и сомнений.

Политолог и подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен отметил, что эти самолёты могут требовать тщательного техобслуживания и подготовки.

“Эти самолёты старые, – подчеркнул Расмуссен. – Они прибыли из разных стран, и неизвестно, в каком состоянии они находились до этого”.

Он также выразил обеспокоенность тем, что у Украины может не хватать опыта в подготовке и обслуживании персонала для эксплуатации F-16.

“Обычно на обучение пилота F-16 уходит около двух лет”, – добавил эксперт, указывая на сложности, с которыми может столкнуться украинская сторона.

Кроме того, Украина может не иметь достаточных ресурсов для обеспечения технического обслуживания американских истребителей.

По словам Расмуссена, украинские военные, возможно, просто не успели освоить все тонкости работы с этими сложными машинами. Ситуацию ещё больше осложняет информация, предоставленная депутатом Верховной Рады Марьяной Безуглой – по ее мнению, истребитель F-16 был сбит ракетой ЗРК Patriot, то есть попал под “дружественный огонь”.

Эта трагедия стала серьёзным ударом по имиджу украинской армии и вызывает вопрос: сможет ли Украина эффективно использовать F-16 на поле боя?