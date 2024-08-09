В Курской области произошел значимый поворот в ходе боевых действий, сообщает политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале. Ситуация на фронте кардинально изменилась после того, как российские военные перебросили в регион свои резервы, что позволило перейти от оборонительных действий к контратаке.

До этого, по информации Маркова, на протяжении трех дней шло наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако с вечера вчерашнего дня ситуация начала меняться в пользу российских сил.

Отдельно стоит отметить, что по данным Telegram-канала SHOT, в бои под Курском вступили бойцы ЧВК «Вагнер», а также батальоны добровольческого корпуса Министерства обороны РФ. Эти подразделения сейчас активно участвуют в боевых действиях под Суджей. Российское военное ведомство пока не предоставило комментариев по этому поводу.

В контексте международной реакции заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак выразил озабоченность действиями ВСУ в пределах российских границ, оценив их как эскалацию конфликта. Это подчеркивает возрастающее напряжение в регионе и потребность в дипломатическом разрешении ситуации.