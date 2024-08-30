По мнению российского политолога Сергея Маркова, использование американских F-16 в конфликте на Украине неизбежно приведет к прямому столкновению НАТО и России.

“Это уже не просто помощь Украине, а прямое участие в противостоянии”, – заявляет Марков.

Он уверен, что после потери первого F-16 и его пилота за штурвал сядут летчики из Румынии и Польши, то есть из стран НАТО.

“Самолеты будут находиться на базах НАТО, использовать американское и британское оружие и летать по американской системе радионавигации. Получается, что украинского в боях F-16 не будет ничего, кроме территории”, – подчеркивает Марков.

Он считает, что НАТО попытается скрыть участие своих летчиков, но это будет сделать очень сложно. Ведь если F-16 будут применяться в 200-300 километрах от линии боевого столкновения, то скрыть участие западных пилотов не получится.

По мнению Маркова, появление F-16 в украинском небе – это сигнал о том, что НАТО готово к эскалации конфликта. Это опасение подтверждают и слова полковника в отставке Виктора Баранца, который назвал уничтожение F-16 на Украине позорным для США.

“Американские инструкторы публично признавались, что те украинские летчики, которых они ускоренно готовили к работе на F-16, еще “сырые”, – заявил Баранец.

Он добавил, что использование F-16 без достаточной подготовки – это неоправданный риск, который может привести к серьезным последствиям.

Ситуация на Украине стремительно меняется. Появление F-16 в небе над Украиной – это тревожный звонок, который сигнализирует о том, что конфликт может перейти на новый уровень.