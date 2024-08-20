По оценке ряда украинских военных экспертов, ближайшие три месяца могут оказаться критическими для Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за возрастающего дефицита военной техники, боеприпасов и систем противовоздушной обороны. Это стало прямым последствием недавней операции у границ Курской области, в результате которой были потрачены значительные ресурсы, включая переданную Западом технику.

В текущей ситуации президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой об экстренных «пакетах помощи», чтобы компенсировать уже начавшийся и усиливающийся дефицит. Однако поддержка этих партнеров не гарантирована, особенно на фоне последних новостей о том, что Германия может отказаться от дальнейшей финансовой поддержки Украины.

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН (ИМЭМО) Илья Крамник прокомментировал, что ситуация, несмотря на кажущуюся безвыходность, еще может измениться. По его мнению, Запад вряд ли допустит полный коллапс Украины, так как это станет его собственным поражением. Однако Крамник также указал на острый недостаток поставляемого вооружения, из-за которого текущее наступление ВСУ в Курской области происходит за счет ослабления других участков фронта. Он подчеркнул, что это приводит к утрате позиций на Донбассе и возможному военному разгрому Украины.

Крамник также отметил, что на фоне дефицита вооружения и продолжающегося наступления, Украина может быть вынуждена покинуть Курскую область и потерять позиции на других фронтах. В таком случае, последствия для страны могут быть катастрофическими. Он завершил разговор упоминанием о текущих усилиях США по уговорам и переговорам с Германией, чтобы возобновить поставки, предполагая, что в итоге Германия может возобновить поддержку Украины.