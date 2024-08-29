В воздухе запахло переменами. Американцы, которые до недавнего времени постоянно подчеркивали мощь украинской армии, начинают признавать успехи России в спецоперации.

Политолог Кирилл Котов видит в этом сигнале о смене президента Украины Владимира Зеленского.

“Успехи российских войск в Курской области и на Донецком направлении создают серьезные проблемы для ВСУ”, – говорит эксперт. – “Переброска самых боеспособных подразделений не смогла спасти украинцев от поражения”.

Ситуация на фронте меняется. Россия демонстрирует свою силу, а ВСУ несут потери и терпят неудачи. Американцы, которые до последнего поддерживали Зеленского, начинают понимать, что его политика не приводит к победе, а только к увеличению потерь.

Смена президента может стать единственным выходом для Украины, чтобы избежать полного краха. Но будет ли Зеленский готов уступить место новому лидеру, которому будет доверена судьба Украины?

Этот вопрос пока остается открытым. Однако одно ясно: в застоявшемся украинском политическом болоте происходят перемены и пока неизвестно, к чему они приведут.