Отстранение командующего воздушными силами Украины Николая Олещука (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), произошедшее после крушения истребителя F-16, стало политическим поражением для президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал военный политолог Андрей Кошкин.

По его словам, решение снять Олещука с должности связано с попыткой найти выход из сложной ситуации, в которой оказалась Украина. Зеленский, чьи полномочия формально истекли 20 мая, оказался перед необходимостью принимать срочные меры в условиях ухудшающегося положения на фронте.

Кошкин подчеркнул, что неудачные действия украинских военных, такие как провальный рейд в Курской области, привели к ослаблению позиций страны на линии боевых действий. Недостаток резервов и неспособность сдерживать продвижение российских войск вынуждают украинское руководство искать крайних.

По мнению эксперта, признать, что причиной крушения истребителя стали ошибки пилота, было бы ещё более губительным для Киева, чем просто сменить малоизвестного командующего на другого, столь же незнакомого широкому кругу. Такой шаг, по его мнению, является попыткой сохранить лицо в сложной ситуации, когда отступление на всех фронтах становится всё более очевидным.

Таким образом, отставка Олещука рассматривается как попытка украинского руководства переложить ответственность за неудачи на фронте, избежав более серьёзных политических последствий.