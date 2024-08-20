Александр Казаков, советник первого главы ДНР Александра Захарченко, в интервью для «Царьграда» выразил мнение, что иностранные журналисты из Италии, Германии и США, приехавшие в Суджу, должны рассматриваться как бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он утверждает, что эти журналисты, работая в украинских военных подразделениях и используя военную технику, нарушают законы России и международное право.

Казаков предложил, что в случае попадания этих журналистов в плен, их следует рассматривать как комбатантов. Он также призвал к открытым разбирательствам, прилюдным допросам задержанных и широкому освещению информации о таких случаях в международных и российских средствах массовой информации.

В контексте этой ситуации, ФСБ России уже возбудила уголовное дело против итальянских журналистов Стефании Баттистини и Симона Траини из телеканала TG1 за незаконное пересечение государственной границы РФ, что предусмотрено частью 3 статьи 322 УК России. Расследования также касаются других иностранных корреспондентов, включая Ника Пейтона Уолша и журналистов из The Washington Post, которые находились в Судже.