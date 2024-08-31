Политолог Александр Казаков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал растущее число случаев, когда украинские солдаты добровольно сдаются в плен российским войскам. По его мнению, это свидетельствует о значительном снижении боевого духа среди украинских военных.

Казаков считает, что украинские солдаты утратили веру в свою возможность победить. Он подчеркнул, что Россия уже добилась важного стратегического успеха, но теперь ключевая задача — удержать эту победу и не позволить противнику возродить надежду. Если у ВСУ не будет надежды, их сопротивление постепенно угаснет, отметил политолог.

Он также подчеркнул, что в текущей ситуации важно не столько захват новых территорий, сколько полное поражение армии противника.

В августе двое жителей Одессы предприняли отчаянный шаг, чтобы избежать службы в украинской армии — они переплыли Днепр на резиновой лодке и сдались российским военнослужащим на Кинбурнской косе. Об этом рассказал командир взвода десантников с позывным «Смерч», участвующий в боевых действиях в составе группировки войск «Днепр».

Ранее другой сдавшийся в плен украинский солдат, Николай Хавтура, рассказал, что людей мобилизуют в армию Украины даже при наличии серьезных медицинских противопоказаний, таких как эпилепсия и «белый билет».

Эти истории подчеркивают серьезные проблемы в рядах украинских войск, где многие военнослужащие больше не видят смысла продолжать борьбу. Снижение боевого духа и добровольная сдача в плен становятся все более заметным явлением на фоне продолжающегося конфликта.